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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هناك حلول ولكننا لا نطبقها

وهو أمر مؤسف بالطبع، وكان الأستاذ ابراهيم آل معيقل مدير عام تنمية الموارد البشرية «هدف» قد صرح بأنّ عدد المتقدمين لبرنامج حافز «صعوبة البحث عن عمل» وصل إلى ٥ر١ مليون متقدم ٩٠٪ منهم نساء، وإذا رجعنا إلى معدل البطالة نجد أنّ البطالة بين النساء تصل إلى ٣٦٪ وهي نسبة عالية تجعلنا نفزع ونجد حلولاً لها، على أنّ هذه الحلول موجودة وطبقنا بعضها كما حدث عند تعيين عضوات في مجلس الشورى، وإذا كان بإمكان المرأة أن تكون عضواً بهذا المجلس، فما الذي يمنع من أن تتبوأ مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص وخاصة البنوك، لا يمكن أن يقال إنّ السبب عجز في كفايتها أو كفاءتها، وإنما السبب تخلف في تفكيرنا وتشبث بتقاليد ورثناها من العهد العثمانلي أو عصر الحراملك، يوم كانت المرأة لا تخرج من بيتها إلاّ إلى القبر، وعدا الوظائف القيادية هناك آلاف الوظائف في مجال السكرتارية والحاسب الآلي، والتي يشغلها حالياً أجانب، ويمكن أن تشغلها المرأة والمفروض، ولو أنّ هذا لا يحدث دائماً، أن يقدم القطاع الخاص على تعيينها في هذا المجال خاصة مع وجود برنامج «مكافأة أجور التوطين» الذي تقدمه «هدف» الحلول إذن موجودة ولكننا مصابون بداء عجز القادرين على التمام.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/944892

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