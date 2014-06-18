إغلاق 53 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بالرياض

أغلقت أمانة الرياض 53 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في الرياض، وذلك خلال حملاتها الصيفية الرقابية في أحياء العاصمة على مختلف الأنشطة الغذائية، والتي غطت نحو 385 منشأة غذائية.

وركزت الفرق الميدانية بالأمانة على صلاحية زيوت ونظافة المعدات واشتراطات النظافة العامة داخل تلك المنشآت وللعاملين أيضا، وذلك رغبة في ضمان سلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المنشآت.

وحرر المراقبون خلال الحملة 916 مخالفة ضد عدد من المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات، كما شهدت الحملة أيضا توجيه إنذار ضد 247 منشأة غير مستوفية للمعايير اللازمة، فيما تم إيقاف 118عاملاً مخالفاً.

وشهدت الحملة إتلاف 3598 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمت مصادرة 233 قطعة من الأواني المستخدمة غير الصالحة للاستخدام.