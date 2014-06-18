الدفاع المدني يسيطر على حريق "عويرة" بالباحة

سيطرت فرق الدفاع المدني في الباحة على حريق في قرية "عويرة" بعد مجهود استمر لمدة 60 ساعة، ولم ينجم عن الحريق أي حوادث تذكر.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اللواء علي السواط، إن فرق الدفاع نجحت في إخماد الحريق المتطور بقرية عويرة والذي انتشر بين كل من "قرية عويرة وشعابها وقرية ال سلامان وقرية أم عمر وقرية حضوه وقرية الكوريس وقرية مسير"، والذي بلغت مساحته ما يقارب 60 كم مربع تقريباً بدون حدوث أي خسائر بشرية.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 700 ضابط وفرد تناوبوا على حماية المنازل المجاورة واستطاعوا السيطرة على الحريق باستخدام الآليات والمعدات الحديثة.