الرئيس الفرنسي يستقبل متعب بن عبد الله

استقبل الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم، في قصر الإليزيه، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، الذي يقوم بزيارة رسمية لفرنسا بدأها أمس الثلاثاء بلقائه مع وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، في مقر وزارة الدفاع الفرنسية بالعاصمة باريس.

وعقد الجانبان السعودي والفرنسي اجتماعا تناول العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا وسبل دعمها في شتى المجالات، وتم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة وفرنسا، كذلك تم تناول العديد من الموضوعات، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية ومجالات التدريب والتأهيل.

من جهته، نوه الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بمتانة العلاقات بين المملكة وجمهورية فرنسا الصديقة، معبرا عن شكره للحكومة الفرنسية على دعوته وعقد هذا الاجتماع الذي يتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين بشكل عام، وبين وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع الفرنسية بشكل خاص.

وأشار إلى أن اللقاء مع وزير الدفاع الفرنسي يؤكد حرص البلدين على تقوية العلاقات بينهما، والرغبة الدائمة في استمرار التواصل والمضي قدماً نحو التعاون المشترك، وتنمية وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

من جهته، عبر الأمير متعب بن عبدالله عن سعادته بلقائه وزير الدفاع الفرنسي، السيد أندوريان، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الكثير من أوجه التعاون بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع الفرنسية، لاسيما في جوانب التسليح والتدريب العسكري، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا الجانب.

وأضاف وزير الحرس الوطني في تصريحه للصحافيين عن أمله في استمرار التواصل بين المملكة وفرنسا على جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التطلعات التي يصبو إليها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

ونوه وزير الدفاع الفرنسي بالعلاقات التي تربط بلاده بالمملكة السعودية التي وصفها بالدولة الصديقة، وأكد على العلاقة والثقة الكبيرة التي تربطه بالأمير متعب بن عبدالله، وتطابق وجهات النظر بينهما، ولاسيما في المسائل الساخنة، إن كان في العراق أو سوريا، وإلى أهمية "التعاون المكثف" القائم بين المسؤولين.

.وستعقد الخميس المقبل في قصر الإليزية اجتماع لمجلس الدفاع المصغر دعا إليه الرئيس الفرنسي هولاند، لبحث آخر التطورات في العراق وسوريا.