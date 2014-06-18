سعود الفيصل: الأوضاع في العراق توحي بحرب أهلية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن الأوضاع في العراق توحي بحرب أهلية. وجدد في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في جدة، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن موقف المملكة ثابت من الأوضاع التي تحدث في المنطقة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أعرب يوم الاثنين الماضي عن قلق المملكة البالغ من تطورات الأحداث في العراق والتي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية، والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته.

وأكد المجلس على ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك. والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق.