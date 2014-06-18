عناصر الهيئة يعتمدون "الشم" بديلا لجهاز كشف الكحول

علمت "العربية.نت" أن عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعتمدون سابقاً وحتى الآن على محاضر الاستشمام وليس جهاز كشف تعاطي الكحول.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن سبب ذلك هو عدم دقة نتيجة هذه الأجهزة، إضافة إلى أن المعتمد لدى ناظر القضية هو محاضر الاستشمام وكذلك تحليل الدم الذي يتم عن طريق جهات التحقيق.

وأضافت "في حالة الاشتباه بالشخص كونه في حالة غير طبيعية يتم استشمامه من قبل اثنين من أعضاء الهيئة وإثبات شهادتهما بموجب محضر رسمي، ومن ثم إحالته إلى الجهات الأمنية التي بدورها تقوم بمهامها في مثل هذه الحالات كالتحقيق وتحليل الدم والإحالة للقضاء".