مقتل طالبة سعودية في لندن

شدّد السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، على الإدارات المعنية في السفارة بوضع كامل جهدها في متابعة قضية "مقتل طالبة سعودية" في العاصمة البريطانية لندن.

واستدعى مسؤولي قسم الرعاية السعوديين والشؤون القانونية للنظر في الإجراءات المناسبة لمتابعة القضية وللوقوف إلى جانب أسرة القتيلة وتوفير جميع ما يلزم لهم في هذه الظروف، إضافة إلى النظر في إجراءات التواصل النظامية والسليمة مع السلطات المحلية المعنية بالنظر في القضية.

وأعرب الأمير محمد بن نواف، في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع شقيق الفقيدة في المملكة عن أصدق تعازيه لعائلتها، مؤكداً سرعة اتخاذ السفارة جميع الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الفقيدة إلى المملكة، مبرزاً في هذا الصدد أن السفارة لن تتوقف حتى يتم التوصل إلى جوانب هذه القضية.

وأكد أن القضية محل اهتمامه ومتابعته الشخصية حتى يتم الوصول إلى من يقف وراء مقتل الطالبة، ولكي تأخذ العدالة مجراها، وأن الشؤون القانونية تتابع بشكل مباشر مع الجهات المعنية تفاصيل القضية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن شقيق الفقيدة الموجود معها في بريطانيا قد غادر مركز الشرطة بعد تعرفه إلى جثمان شقيقته، وأنه اطمأن عليه وعبر له عن أحر تعازيه في وفاة شقيقته. ولفت إلى أن الجهات المعنية قد ألقت القبض على مشتبه به في مقتل الطالبة.