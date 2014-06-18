هيئة مستقلة للمشروعات الحكومية

وفقا لإحدى الصحف، رفعت هيئة الرقابة والتحقيق إلى المقام السامي مقترحا بإنشاء هيئة مستقلة، تعنى بدراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشروعات المعتمدة، وتوحيد إجراءات الإعلان والترسية لها، وتحديد المقاولين وفقا للمعلومات المتوافرة عن إمكانات كل مقاول، ويتضمن المقترح ما تحتاجه بعض المشروعات الكبيرة من الاستعانة بالشركات العالمية في تنفيذ آليات الإشراف..

وأن تقوم هيئة واحدة بعبء كلّ المشروعات الحكومية هو أمر تنوء به، وقد يفضي إلى عكس المطلوب والمرجو منه، إذ قد تتعثر ترسية المشروعات ومتابعة تنفيذها، وأرامكو نفسها تعجز عن ذلك لو كلفناها به، ويكفي أن نستعين بها في المشروعات الكبيرة والحرجة كملعب الجوهرة، ثمّ إن لديها ما يشغلها وما هي منوطة به، وقد جربنا في الماضي، فيما أذكر، هيئة من الخبراء في وزارة المواصلات لترسية مشاريع الطرق ومتابعة تنفيذها، وكانت ناجحة في عملها، كما استعنا بشركة بكتل العالمية لأهداف مماثلة، فلماذا لا نعيد التجربة، وتستعين كل وزارة على حدة بمكتب استشاري عالمي للإشراف على مشاريعها؟

وهو مقترح سبق أن طرحته عدة مرات، ومع الأسف لم يكن له صدى، ولهذا أعدت طرحه.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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