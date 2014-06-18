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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هيئة مستقلة للمشروعات الحكومية

وفقا لإحدى الصحف، رفعت هيئة الرقابة والتحقيق إلى المقام السامي مقترحا بإنشاء هيئة مستقلة، تعنى بدراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشروعات المعتمدة، وتوحيد إجراءات الإعلان والترسية لها، وتحديد المقاولين وفقا للمعلومات المتوافرة عن إمكانات كل مقاول، ويتضمن المقترح ما تحتاجه بعض المشروعات الكبيرة من الاستعانة بالشركات العالمية في تنفيذ آليات الإشراف..

وأن تقوم هيئة واحدة بعبء كلّ المشروعات الحكومية هو أمر تنوء به، وقد يفضي إلى عكس المطلوب والمرجو منه، إذ قد تتعثر ترسية المشروعات ومتابعة تنفيذها، وأرامكو نفسها تعجز عن ذلك لو كلفناها به، ويكفي أن نستعين بها في المشروعات الكبيرة والحرجة كملعب الجوهرة، ثمّ إن لديها ما يشغلها وما هي منوطة به، وقد جربنا في الماضي، فيما أذكر، هيئة من الخبراء في وزارة المواصلات لترسية مشاريع الطرق ومتابعة تنفيذها، وكانت ناجحة في عملها، كما استعنا بشركة بكتل العالمية لأهداف مماثلة، فلماذا لا نعيد التجربة، وتستعين كل وزارة على حدة بمكتب استشاري عالمي للإشراف على مشاريعها؟

وهو مقترح سبق أن طرحته عدة مرات، ومع الأسف لم يكن له صدى، ولهذا أعدت طرحه.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/945108

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