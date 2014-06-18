"الغذاء" تحاصر الأعراض الجانبية للأدوية بـ"تيقظ"

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر موقعها الإلكتروني (www.sfda.gov.sa)، خدمة "التيقظ"، والتي تهدف إلى رصد الاعراض الجانبية للأدوية وجودة المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين، الابلاغ عن الاعراض الجانبية للأدوية ومشاكل جودة المستحضرات الصيدلانية، وذلك عبر تعبئة "نماذج الكترونية" معدة لهذا الغرض باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تساعد هذه النماذج المختص في المركز الوطني للتيقظ الدوائي إتخاذ الإجراءات المتبعة في التعامل مع الملاحظات والشكاوى.

وتصنف الأعراض الجانبية للأدوية كواحدة من المشاكل الصحية الرئيسة، حيث تبلغ نسبة حالات التنويم عالمياً في المستشفيات نتيجة لحدوث أعراض جانبية جراء استخدام الأدوية 6%، وما يقع بين 5% و 10 % من تكاليف إقامة المرضى في المستشفيات، ويسعى برنامج "تيقظ" إلى المساعدة في تجنب حدوث أغلب هذه الأعراض بالإبلاغ عن جميع ما يتعلق بالدواء والمستحضرات العشبية من أعراض جانبية أو أخطاء دوائية أو راداءة في الجودة.

إلى ذلك، مُنح قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء شهادة الآيزو الدولية 9001:2008 لتحقيقه الجودة في 13 مجالاً، هي ترخيص عمليات تصنيع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وترويجها والإعلان عنها، وتقييم مأمونية المستحضرات الصيدلانية وفعاليتها وجودتها وإصدار التراخيص بتسويقها، وتفتيش مصانع ومستودعات ووكلاء الأدوية، ووضع الأنظمة واللوائح والمواصفات اللازمة قبل السماح بتسويق الدواء في المملكة، ووضع وتطبيق لوائح وأنظمة تسعير الأدوية، فضلاً عن مراقبة الأدوية المتداولة في السوق والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها، إضافة إلى رصد ومراقبة الآثار الضارة التي قد تنجم عن تناول الأدوية، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والمجتمع، إلى جانب التحقق من سلامة مستحضرات التجميل، والتوعية والتثقيف الدوائي، ومتابعة الدواء بعد التسويق ومنع وسائل التسويق غير المشروعة، وتقييم وتسجيل وتفتيش الدراسات السريرية، والرقابة على الأدوية المخدرة.

وتسلم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء و الدواء الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل الشهادة، خلال الحفل الذي أقيم في مقر "الهيئة" لتكريم المشاركين في بلوغ قطاع الدواء إلى هذه المرحلة المتقدمة من تحقيق الجودة المتعلقة بالأدوية وسلامتها ومأمونية إستخدامها وتوعية المجتمع وتثقيفه حول إستعمالها والأضرار المترتبة على تناولها وفقاً لإجتهاد شخصي وليس بناء على استشارة طبية.