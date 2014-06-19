إيقاف الضجيج في مكة !

قرار صحيح اتخذه أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبدالله بإيقاف العمل في كافة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة المركزية للحرم المكي الشريف وذلك لتوفير خدمات نقل وحركة مريحة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك!

القرار برأيي لا يوفر خدمات نقل وحركة أكثر سهولة وإنما يوفر أيضا سكينة افتقدها الكثير من زوار ومعتمري المسجد الحرام منذ أن بدأ ضجيج الأعمال التي لا تتوقف حول الحرم، ورغم أنه ضجيج محمود كونه سيثمر إنجازا إيجابيا في المستقبل إلا أن توفير السكينة والهدوء والطمأنينة للمتعبدين في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك أمر مهم تنبه له أمير مكة المكرمة مشكورا وسيكون له أعظم الأثر في نفوس ضيوف الرحمن!

أما بالنسبة للجهود التي يبذلها مرور المدينة المقدسة والخطط التي يضعها لتسهيل حركة السير في المنطقة المركزية فإن نجاحها رهن بتعاون ووعي السائقين بأهمية احترام نظام السير، وكذلك بحزم رجال المرور في تطبيق النظام ومعاقبة السائقين الذين يخالفونه، خاصة أن كثيرا من المخالفين يلجأون للمخالفة بسبب عدم التزام السائقين الآخرين بالنظام، فليس من السهل عليك أن تحترم حق الطريق في الوقت الذي يتعدى على حق طريقك الآخرون!

أخيرا شكرا لكل من يسهم في خدمة ضيوف الرحمن أيا كان موقعه، فأنتم تقومون بواجب تؤجرون عليه بإذن الله أجرا مضاعفا، أجر الدنيا وأجر الآخرة!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140619/Con20140619707204.htm