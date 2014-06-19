الصحة تغرم 5 ممارسين صحيين 60 ألف ريال

غرمت وزارة الصحة 5 ممارسين صحيين لمخالفتهم مزاولة المهن الصحية بمبلغ يصل إلى 60 ألف ريال في منطقة مكة المكرمة وجدة.

واعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ 10 آلاف ريال، بعد أن تجاهل أخذ التاريخ المرضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي، وقام بصرف علاج دون التثبت، حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية، وهذا يعد مخالفة للنظام.

كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة أخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ 20 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الأخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الإشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته.

وعاقبة أيضا صيدليا يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ 5 آلاف ريال، وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص.

كما عاقبت وزارة الصحة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها 10 آلاف ريال، لعدم بقائه في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون إغلاقها وترك العامل بمفرده، فيما قررت الوزارة أيضا معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ 15 ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل.