القبض على قارب مصري داخل المياه السعودية

قبضت الدوريات البحرية التابعة لقطاع الرويس بقطاع حرس الحدود في مكة المكرمة على قارب صيد مصري على متنه 8 أشخاص.

ورصدت الدوريات البحرية من خلال أجهزة الرادار أحد القوارب أثناء محاولته الاقتراب والدخول للمناطق البحرية السعودية أثناء قيام الدوريات بمهامها المعتادة لحفظ الأمن ومراقبة الحدود، حيث قامت الدوريات بقطر القارب وطاقمه لمركز ثول لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال الناطق الاعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني إن مثل هذه الحالات تعتبر ضمن مخالفات نظام أمن الحدود ولوائحه التنفيذية في حالة التأكد بأن تواجد البحارة في مثل هذه المناطق لا يقع ضمن الحالات الطارئة والحالات الإنسانية التي قد تتعرض لها بعض القوارب، بسبب الأعطال الفنية وخلافه.