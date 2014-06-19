بالفيديو .. نصراويون في مطار الملك خالد

أظهر فيديو خاص بـ"العربية.نت"، تكرار عشوائية الجماهير الرياضية. ومن بينم الجمهور النصرواي الذي تسبب في فوضى عارمة أمس في مطار الملك خالد الدولي بعدما قدم إليه لاستقبال أحد اللاعبين المحترفين. الأمر الذي جعل المتحدث الرسمي للطيران المدني خالد خيبري يدعو الأندية الرياضية إلى التنسيق مع إدارة المطارات بوقت كاف لإعلامها بموعد وصول لاعبيها ومدربيها لإعداد الترتيبات اللازمة وتوفير مخارج آمنة لهم، والمساهمة في الحد من حالات تجمهر مشجعي الأندية التي تحدث في صالات القدوم مع كل وصول نجم رياضي إلى السعودية، مبدياً استعداد إدارة المطارات في عقد اجتماع مع الأندية الرياضية لإيجاد الحلول وتوفير المخارج، وهذا ما يساهم بشكل كبير في إظهار الأندية والسعودية بشكل جيد، ويعكس اهتمام الشباب بالكرة بشكل حضاري وراق.

ونفى الخيبري، في حديث مع "العربية.نت"، وجود تحرك رسمي من الطيران المدني ورفع ذلك إلى الجهات الرسمية لمنع الجماهير من الدخول إلى حرم المطار لاستقبال نجومهم الرياضيين، لأن الأمر لم يصل إلى حد الظاهرة ولا يتكرر باستمرار.