أبورأس يقترب من الفوز بلقب أفضل رئيس بلدية بالعالم

تصدر أمين محافظة جدة هاني أبورأس قائمة المرحلة الأخيرة للقب أفضل رئيس بلدية في العالم التي تمنحها مؤسسة عمداء المدن "رؤساء البلديات في العالم"، وهي مؤسسة أبحاث دولية تهتم بالشؤون الحضارية وتمنح جائزتها كل عامين، وتهدف الى تعزيز وتحسين الخدمات في أنحاء العالم.

وقال هاني أبورأس لـ"العربية نت": "تم تقليص قائمة المرشحين، وإذا كُتب لي الفوز سيكون هذا فوزاً لأعمال البلدية وموظفيها، وسيمنحنا الطاقة لمزيد من العمل والجهد، وهذا ما اعتبره أهم الانعكاسات على استمراري في المنافسة على اللقب".

وأضاف أبورأس "ليس لديّ ما أقوله بخصوص من ينتقد ترشحي للجائزة، فكل رأي بالنسبة لي هو محل تقدير واحترام".

ويعتمد أمين محافظة جدة على التغير السريع والهائل في المحافظة - بحسب خبر تم توزيعه بعد تصدر الأمين للقائمة - وعلى المشاريع الكبرى التي شهدتها جدة خلال الأعوام الأخيرة والتي ضمّت طرقاً جديدة وجسوراً وأنفاقاً إلى جانب تطوير الكورنيش والحدائق العامة والبدء في تنفيذ مشروع النقل العام.

وكان هاني أبورأس، المرشح للجائزة التي يخضع التقييم فيها لمعايير ومقاييس دقيقة في القيادة والرؤيا والقدرات الإدارية والنزاهة والوعي الاجتماعي والاقتصادي، قد تلقى الشهر الماضي أمراً ملكياً لتمديد خدمته أميناً للمحافظة لأربع سنوات قادمة إضافة الى فوزه بجائزة أبها هذا العام لفرع تقنية المعلومات.