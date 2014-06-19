دهس شاب عشريني أمام محطة على طريق الباحة

تعرض شاب في بداية العقد الثاني من عمره لحادث دهس بالقرب من محطة الشعب على طريق (المخواة – قلوة) في منطقة الباحة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت مساء أمس بلاغا يفيد بتعرض شاب لحادثة دهس بالقرب من محطة الشعب على طريق المخواة - قلوة، وعلى الفور اتجهت فرقة إسعاف للموقع، حيث تبين بعد الكشف على المصاب، البالغ من العمر 21 عاما، أنه توفي في الموقع نتيجة إصابة شديدة في الرأس وكسور في الأطراف السفلية والعلوية.

من ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة أن فِرَق الإسعاف انتقلت لموقع حادث متعدد الإصابات بمفرق "الحلاة" بالمندق، وتبيّن فور وصول الموقع إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة؛ فيما كانت إحدى الحالات متوفاة في الموقع؛ حيث جرى نقل إصابتين خطيرتين عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى المندق العام.