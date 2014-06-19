قاتل الطالبة السعودية.. بريطاني الجنسية

بعد مضي أكثر من يوم على مقتل الطالبة السعودية في لندن، تكشفت لـ"العربية.نت" معلومات جديدة عن الحادثة تفيد بأن المشتبه به في قتلها بريطاني الجنسية.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إنه بريطاني يبلغ من العمر 52 عاماً، وتم الاشتباه به، وتحفظت السلطات الأمنية على ماهية الأدلة التي أدت إلى الاشتباه به.

وأضافت مصادر في حديث مع "العربية.نت" أن محامية السفارة السعودية المتابعة للقضية طلبت من المحققين عدم إقفال القضية بسبب تعاطي الجاني الكحول، أو أنه يعاني من أمراض نفسية.

وتوقعت مصادر أن يصل جثمان المجني عليها إلى الجوف يوم السبت المقبل، لتوارى الثرى في مسقط رأسها، وتفتح أسرتها باب العزاء فيها، علماً أن أصدقائها فتحوا باب العزاء صباح اليوم في لندن، الذي شهد حضوراً مكثفاً من الجاليات المسلمة في بريطانيا، حيث عبر المعزون عن حزنهم على مقتلها.