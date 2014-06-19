لا تلوموه .. هذا رأي آخرين

دعونا نقف لحظات أمام خطابات بعض الزعماء الذين انتخبوا ديمقراطياً. والظاهر لي أن انتخابهم من قبل شعوبهم يوصلهم إلى قول المتناقض من الحديث. نعم اعتمدوا على الأصوات وسلوا سيف التغفيل للسامعين.

المالكي رئيس وزراء العراق ومن معه جاء – كما قيل – بانتخاب، لكنه لا يتردد في طرح أمور لا تصل إلى العقل. مثل قوله إن المملكة العربية السعودية سبب من أسباب ما جرى في العراق. مع أنه سمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لم يطلب من المملكة الكف عن التدخل في شؤون العراق بل طلب من المالكي نفسه أن ينتبه إلى بلاده وما يجري فيها. لكن دعوة بان كي مون لم تلق أذنا صاغية من رجل مثل السيد المالكي رُبما لأنه لم يكن يعي قوله أو لا حيلة له الا باتباع ما يريده .

الرؤساء يأتون بالعجب. فمن عبارة الصليبية في حديث بوش الابن، إلى هذيان برلسكوني الإيطالي، ومن بعدهما مارغريت ثاتشر. وتوني بلير بعبارات تختلف عن سابقيه حيث علل الحرب على الارهاب بأن أفغانستان تصدر الهيروين إلى بلاده..! وأن الكمية الكبيرة التي تباع في شوارع لندن وأزقتها على المراهقين والمراهقات تأتي من أفغانستان..!

من الذي يأتي بالمادة.. ويوزعها.. ويحمي نشاطها؟

أليست رؤوس العالم السفلي داخل بريطانيا؟ أولئك.. وهم في عقر دارك، يا توني بلير، يستحقون أيضاً ولو الشتم..! إن لم تقدر على ضربهم.

* كأني أرى أن الميكرفون السياسي بدأ يتخبط. لا في العالم القديم المتأخر بل في العالم المتقدم.

معظم السياسيين أمام الأحداث الكبيرة يخطبون وكأنهم يهزأون بجمهور المستمعين أو المشاهدين، وأغلب الخطباء ينثني لاحقاً ويعتذر عن زلة لسانه.

عندي أن الأحداث الكبيرة تصيب الخطباء بالنشوة. حتى ليكاد يغتال الحقيقة.

لدينا الآن ثلاثة من نخبة أحزاب الغرب يهذون تارة، ويعتذرون تارة أخرى. ويمكن المالكي أخذ طبعهم لأنه كان عندهم.

ليت كل من أعطى نفسه حق الخطابة والتصريح عمَّق فهمه في الموضوع الذي يتحدث فيه. فالحديث ليس موسيقى يكتفي مؤلفوها بالتصفيق.

إظهار العورات.. وإجلاء العيوب.. هما من الأقوال غير الموزونة.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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