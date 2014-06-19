لحظات مشاهدة مباريات كأس العالم بـ"المجان"

لم يسبق للسعوديين أن حضروا في ساحات مدنهم مباراة على الهواء مباشرة، على عكس الدول الغربية، فإن كنت في نيويورك هذه الأيام فبإمكانك متابعة مباريات المونديال العالمي في ميدان التايم سكوير، أما الألمان فقد ابتكروا عدة طرق حولوا بها ملاعبهم إلى حاضنة للحدث العالمي حتى وهو يقام في البرازيل التي تبعد عنهم آلاف الكيلومترات، العاصمة السعودية لم تنفصل عن هذا العرس العالمي، ونقلت كأس العالم من البرازيل إلى الرياض.

أمانة مدينة الرياض شيّدت شاشات عملاقة في ثلاث ساحات كبرى، تنقل مباريات البطولة العالمية، وتقدمها إلى الجمهور الذي توافد عليها بالمئات مجانا، حتى والمنتخب السعودي لا يحضر في هذا المونديال، فالسعوديون متواجدون وإن كانوا من على بُعد.

ويقول إبراهيم الهويمل مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في أمانة منطقة الرياض: "جهزنا ثلاث شاشات كبيرة أولها في منتزه الملك عبدالله في المز وهي بحجم 7 أمتار في 5 أمتار ارتفاعا والأخرى في ممشى الروضة، والثالثة في منتزه الدوح غرب الرياض"، الحاضرون إلى هذه الساحات تفاعلوا مع هذه المبادرة، وبدوا متشوقين لحضور مباريات كأس العالم التي لا تُبث بالمجان، فامتدحوا بادرة أمانة الرياض، وطالبوا بأن تتواصل في المناسبات المقبلة، فيما يعتقد بعض الآباء أن هذه الخطوة ساهمت في التنفيس عن الشباب ولو جزءا يسيرا.

ويأتي تزامن البطولة العالمية مع إجازة الصيف التي ستمتد شهرين ونصف وهو ما جعل مسؤولي الرياض يحرصون على تقديم شيء مختلف لقاطني العاصمة التي تجاوز سكانها الخمسة ملايين، والذين ينتظرون استمرار هذه الشاشات ليشاهدوا فيها نجومهم محليا.