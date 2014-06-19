مداهمة مصنع للعسل المغشوش في جدة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه أمس الأربعاء الموافق ٢٠ شعبان ١٤٣٥ هـ، تمكنت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة من مداهمة مصنع لبيع وترويج العسل المغشوش، وكذلك مصنع للأثاث المنزلي، حيث ضبط ١٠ أشخاص من جنسية آسيوية بحوزتهم ٦١ برميلاً و٣٣ غالوناً مملوءة بالعسل سعة 20 لتراً وقدرين و٤ أسطوانات و٦ أكياس سكر و٨٧ غالوناً تستخدم في عملية التصنيع، و٢٣٥ مخدة و٦٠ كيساً يحتوي على مخلفات الإسفنج، وكذلك ١٠ فرش لماركة مسجلة و٢٠٠ فرشة جميعها مزورة الماركة ومغشوشة ويضعون عليها علامة تجارية مزورة.

وقد تم تسليم الأشخاص وما تم ضبطه بحوزتهم للجهات المختصة.