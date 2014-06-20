أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم عن نجاح إطلاق القمر السعودي الصناعي الثالث عشر (سعودي سات 4) الذي حمله الصاروخ الروسي الأوكراني (دنيبر) المقدم من شركة كسموتراس من قاعدة يازني الروسية، مساء أمس الخميس.

وأوضح رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن إطلاق (سعودي سات 4) يمثل أهمية خاصة كونه الأول من الجيل الجديد للأقمار السعودية التي تم تصميمها لتتوافق مع مهام فضائية مختلفة تلبي احتياجات المملكة في البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية بالمدينة مثل: التصوير الفضائي، نقل البيانات التي تحتاجها المملكة، إجراء التجارب العلمية الخاصة التي تتطلب التواجد في الفضاء.

وأشار في بيان صحافي اليوم إلى أن القمر يهدف إلى إجراء تجربة علمية فيزيائية بالأشعة الفوق البنفسجية في الفضاء والتي تم تطويرها بواسطة فريق مشترك من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة ستانفورد، ومركز "أيمس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وأفاد بأن هذا التعاون يسعى إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير لدى جهات التعاون لتحقيق الكفاءة والتقنية العالية للتطبيق المشترك للتقنية الحديثة، فضلاً عن التعاون المشترك للوصول لمهمات فضائية متقدمة جداً بأقل وزن وتكلفة تقدم تقنيات فريدة ومتطورة للاستخدام الفضائي.