التنظيمات الإرهابية تستهدف المملكة: تجربة لافتة!

كانت المملكة - حفظها الله - وما زالت أكثر دول مجلس التعاون الخليجي استهدافا من التنظيمات الإرهابية، وهذا واضح ومعروف، لكن الأهم منه أن أجهزة السعودية الأمنية أحبطت مئة وأربع وتسعين عملية إرهابية من أصل مئتين واثنتين وعشرين عملية استهدفتها خلال السنوات العشر الماضية. ووفق الباحث الأمني مطير سعيد الشمري - الحياة الاثنين الماضي - فإن دول مجلس التعاون تم استهدافها كلها بمئتين واثنتين وستين عملية إرهابية، فمع استثناء دولة عمان فإن الدول الخمس الباقية كانت من المستهدفين، وهناك أربعون عملية موزعة بنسب متفاوتة بين (الإمارات وقطر والكويت والبحرين). وعزا الباحث سبب استهداف السعودية لكونها أكثر قوة، وأقوى اقتصادا وأقدر تفاعلا مع القوى الإقليمية والدولية. وأشاد الباحث بالتعاون الأمني بين دول المجلس، إلا أنه اعتبر (الإرهاب والتشدد الديني تحديا قويا لدول المجلس، إذ طاولت يد الإرهاب هذه الدول، إما بالتفجير أو المظاهرات وأعمال التخريب وإثارة الفوضى والتشكيك في الولاء الشعبي للأنظمة السياسية الحاكمة).

ومع الثقة المطلقة في أجهزة وطننا الأمنية التي حققت وما زالت تحقق نجاحات كبرى في إحباط عمليات الإرهاب والقضاء على خلاياه النائمة واليقظة، فلابد من التركيز على أن (التشدد الديني المفضي إلى الإرهاب) ما زال يمثل تحديا ضخما للمملكة ودول مجلس التعاون، وهو تحد لا يخص الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هو تحد لكل أجهزة الدولة وفعالياتها الاجتماعية، وما لم تتضافر كل الجهود لوأد التشدد والتزمت فإن ينابيع الإرهاب ستبقى متدفقة، فكل تكوين إرهابي خلفه فكر يؤسسه ويغذيه.

منطقة الخليج الآن محاطة بالتنظيمات الإرهابية من اليمن جنوبا إلى الشام والعراق شمالا وشرقا، وإلى القرن الأفريقي غربا، وإيران تتحرك وتغذي في كل هذه الجهات، مستغلة قدراتها المالية، والفكر المتطرف الذي تحمله والذي يتبرع به كثير من السنة، لتأجيج الطائفية من جهة، ولتكوين المزيد من الخلايا والمجموعات الإرهابية التي من الممكن توجيهها ضد البلدان المجاورة والمملكة في مقدمتها.

ولابد ونحن نقاوم الإرهاب فكرا وتنظيمات أن نتأمل لماذا دولة عمان، كما قال الباحث الشمري، لم تكن مستهدفة بعمليات إرهابية مثل غيرها من دول المجلس؟ أليس هذا مدعاة للتساؤل والتأمل، سيما وأن الباحث في حديثه لم يتوقف عند هذه النقطة، ولهذا أعتقد أنها بحاجة لتأمل ودراسة، فهل عدم مد عمان يدها لتنظيم الإخوان منذ القدم، وعدم سماحها بتمدد الصحوة في أراضيها سبب رئيس لنجاتها؟ أم إن هناك أسبابا أخرى؟ هذه تجربة لافتة للنظر.

نقلاً عن صحيفة "مكة"

www.makkahnewspaper.com/makkahNews/2014-02-17-09-03-10/54646#.U6P1YDgU85s