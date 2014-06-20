بريطانيا.. القبض على شاب بتهمة قتل المبتعثة السعودية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً مشتبه به بقتل الطالبة السعودية ناهد المانع.

وقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني قبل قليل: "تم القبض على شاب بعد ورودها بلاغ من امرأة يفيد بتعرضها لمحاولة اعتداء من قبل ذلك الشاب، ونجحت في مقاومته واتصلت على الشرطة، التي باشرت الحادث وقبضت عليه، ويتم التحقيق معه في تهمتي الاعتداء ومحاولة قتل الطالبة ناهد المانع".

وكانت الشرطة أعلنت الثلاثاء الماضي القبض على بريطاني يبلغ من العمر 52 عاماً، وتم الاشتباه به، وتحفظت السلطات الأمنية على ماهية الأدلة التي أدت إلى الاشتباه به، لكنه اتضح بأنه خارج الشبهة تماما، لذلك أطلقوا سراحه.