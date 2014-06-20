جثمان ناهد المانع يغادر بريطانيا ليوارى الثرى

علمت "العربية نت" أن جثمان الطالبة ناهد المانع، التي قُتلت الثلاثاء الماضي، وهي في طريقها إلى الجامعة المبتعثة إليها، غادر مطار هيثرو البريطاني إلى مدينة الجوف السعودية قبل نحو ساعة، برفقة شقيق الضحية رائد.

وقالت مصادر لـ"العربية نت" إن الجثمان سلّمته الشرطة إلى ذوي الضحية في وقت لاحق من اليوم. وأضافت المصادر أن السفارة السعودية قامت بغسل وتكفين الجثمان، الذي من المتوقع أن يوارى الثرى فور وصوله إلى مدينة الجوف صباح الغد.

وأشارت المصادر إلى جهود بذلها الدكتور عبدالرحمن العمري من الملحقية الثقافية، وبندر المقبل من السفارة السعودية، ساهمت في سرعة تسليم الجثمان إضافة إلى متابعتهم الدقيقة لمجريات الحادثة.