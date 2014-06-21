التمثيل الثقافي والدبلوماسي المتميز لسعودي بماليزيا

حصل المشرف الثقافي ومدير الشؤون الاجتماعية بالملحقية الثقافية بماليزيا محمد بن حسن المسعودي درع وشهادة الإستحقاق في التمثيل الدبلوماسي والثقافي المتميز في ماليزيا من الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية نظير جهوده الثقافية الدولية بين المملكة وماليزيا، حيث تسلمها من نائب مدير الجامعة الإسلامية للتعاون الدولي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز براغوث في حفل رسمي أقيم على مسرح الجامعة بحضور الملحق الثقافي بماليزيا والملحق الديني ومستشار السفارة السعودية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.

وقد عبر المسعودي عن شكره وتقديره لوزارتي التعليم العالي والخارجية السعودية ولجميع المبتعثين على دعمهم الدائم ووقوفهم لتحقيق هذا الإنجاز الوطني، وأضاف بأن العمل في الخارج شرفٌ لا يضاهيه سوى قيمة الوطن، وتمثيله هو إضافة حقيقية للتكامل الإبداعي الثقافي والدبلوماسي وجزء لايتجزأ من امتداد العلاقات السعودية الماليزية المميزة دبلوماسياً وثقافياً وأكاديمياً، أنا سعيد بتحقيق هذا الإنجاز لوطني، وأشكر الله أولاً ثم والدتي الغالية ولمن وقفوا إلى جواري وساندوني.

يذكر أن هذه الجائزة تأتي إمتداداً لتكريم "المسعودي" من عدة جهات في ماليزيا منها حصوله على درع جامعة مالايا وخطاب شكر وتقدير نظير جهوده في دعم برامج اللغة العربية والأيام المفتوحة في الجامعة، بالإضافة إلى عدة شهادات شكر وتقدير من السفارة السعودية والملحقية الثقافية بماليزيا، ومن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية الدولي، ومن المدارس السعودية في كوالالمبور، والأندية الطلابية السعودية في ماليزيا نظير جهوده وبرامجه الثقافية الدولية، وعلى إثر ذلك فقد تم تكريمه في مناسبة رسمية أول من أمس من قبل السفير السعودي بماليزيا الأستاذ فهد الرشيد ومن الملحق الثقافي الدكتور زايد الحارثي نظير جهوده المشرفة في التمثيل المتميز والرقي بثقافة المملكة في المحافل الدولية بحضور الملاحق الفنيين في سفارة خادم الحرمين الشريفين بماليزيا وعدد من الدبلوماسيين ومنسوبي الملحقية الثقافية والطلبة السعوديين الدارسين في ماليزيا.

كما ذكر للعربية نت أن ماليزيا نمر آسيوي زاهي وتربة خصبة للتميز علمياً وثقافيا واقتصادياً وتمثل حضارة إسلامية نموذجية وحقيقية في هذا العصر، خلال أربع سنوات من العمل الثقافي والأكاديمي المتواصل فيها أثمرت عن خبرات جيدة أكتسبتها كتبت فيها أكثر من خمس وعشرين مقالاً في صحيفة الوطن السعودية وتجعلني التفكير بجدية لأخرج قريباً بكتاب عن "ماليزيا الساحرة" يعبر عن كيف وصلت ماليزيا لما هي عليه مع بعض من تجاربي فيها.

