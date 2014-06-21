شرطة بريطانيا تفرج عن المتهم بقتل المبتعثة السعودية

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إطلاقها سراح الشاب المتهم بقتل المبتعثة السعودية ناهد المانع. وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إنه تم إطلاق الشاب بعد انتهاء إجراء التحقيقات معه. وأكدت أنها لا تزال تلقى بلاغات من السكان حول المشتبه بهم، وستستمر التحقيقات في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلانها القبض على ذلك الشاب (19 عاماً) اشتبهت فيه بعد اعتدائه على امرأة مسلمة أخرى.

وكان السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف قد أجرى أمس في مدينة كولشيستر في مقاطعة ايسيكس التي تبعد حوالي 90 كيلو مترا عن لندن، سلسلة من اللقاءات بمسؤولي الشرطة والطلاب السعوديين المبتعثين إلى جامعة المدينة للوقوف على آخر تطورات التحقيق في مقتل الطالبة السعودية ناهد المانع، واحتياجات الطلبة في المدينة في أجواء الصدمة التي يعيشون فيها.