أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان اعتماد منطقة جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي (اليوم السبت 23 شعبان 1435هـ الموافق 21 يونيو 2014م) وذلك بعد موافقة لجنة التراث العالمي على تسجيلها خلال اجتماع اللجنة التابعة لليونسكو في دورتها الثامنة والثلاثين المنعقدة حالياً في قطر.

وقال الأمير سلطان في تصريح صحافي "السعودية وهي تضيف موقعا جديدا إلى قائمة التراث العالمي تدرك أن العمق الحضاري الذي تتمتع به المملكة يمثل منطلقاً رئيساً وشاهداً قوياً على دور المملكة في التواصل الإنساني، وهو الدور الممتد عبر العصور لسكان هذه المنطقة الجغرافية المحورية، مبينا سموه أن هذا التسجيل يمثل جزءا من مبادرة متكاملة ضمن مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا ويشمل منظومة من البرامج والمشاريع لتطوير مواقع التراث الوطني وتأهيله وفتحه للمواطنين".