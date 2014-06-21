حصرياً للعربية.نت تفاصيل الرجل الذي قتل أطفاله

قبل خمسة أعوام كان يعيش زوجان في محافظة الطائف حياة تتخللها بعض الخلافات أدت في نهاية الأمر إلى ذهاب الزوجة إلى أهلها وممانعة زوجها في منحها أطفالها، وهو الأمر الذي عاد بالفاجعة على الأسرة الصغيرة بعد ذلك.

مر وقت طويل قبل أن يقرر الأب الذي قطع الأمل بعودة زوجته أن ينهي حياة أطفاله الثلاثة بسكين وبطعنات أربع اخترقت اجساد أكبرهم الذي يبلغ سبع سنوات وحتى أصغرهم البالغ من العمر عامين لينتهي الأمر باقتياده إلى حكم شرعي قضى بإعدام الأب قبل نحو عام.

ويقول عادل الثبيتي ممثل جمعية حقوق الإنسان في الطائف لـ"العربية نت" "كانت قصة مفجعة، أنا وقفت عليها وعرفت بعد المتابعة أنه تم إجراء كشف صحي للرجل ليتبين لاحقاً أنه لا يعاني من أي اعتلال نفسي أو يتعاطى مواد محظورة".

وأضاف الثبيتي للعربية نت "تم الحكم الآن بإعدامه وهذه القصة تمثل نموذجاً لأسوأ النهايات التي يمكن أن تتسبب بها المشاكل الأسرية وما يتبع ذلك من عنف أسري يطال الأطفال قد يهدد حياتهم أو ينتهي إلى مثل ما حدث في هذه القصة".

وتقيم جمعية حقوق الإنسان في السعودية فعاليات متعددة للتذكير بحقوق الطفل وواجباته والمسؤولية الملقاة على عاتق الوالدين، وتوضيح آثار العنف النفسية والجسدية التي قد يتعرض لها الطفل، وهو أمر كان واضحاً في آخر فعاليات الجمعية التي أقيمت في محافظة الطائف خلال الأيام الثلاثة السابقة.

يذكر أن دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية أظهرت تفشي ظاهرة الإيذاء ضد الطفل في المجتمع السعودي بشكل عام، واتضح معها أن خمسة وأربعين في المائة من الأطفال المشاركين في الدراسة يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، وواحد وعشرين في المئة منهم يتعرضون للإيذاء بشكل دائم، في حين يتعرض أربعة وعشرون في المائة من الأطفال السعوديين للإيذاء أحياناً عدا عن الإيذاء النفسي والإهمال.