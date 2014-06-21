ناهد المانع إلى مثواها الأخير

شيّع الآلاف من أهالي منطقة الجوف جثمان المُبتعثة ناهد المانع عقب صلاة الظهر في جامع خادم الحرمين الشريفين بسكاكا.

وكان جثمان الطالبة المُبتعثة في بريطانيا من قِبل جامعة الجوف التي قُتلت غدراً في مدينة "كولشستر" في بريطانيا ناهد المانع، قد وصل جثمانها إلى مطار الجوف، صباح اليوم, وكان في استقبال جثمانها أهلها وذووها وجموعٌ كبيرة من أهالي المنطقة الذين قَدِموا للمطار لاستقبال الجثمان والوقوف إلى جانب الأسرة .

وقد تواجدت أعداد كبيرة من المواطنين الذين استقبلوا الجثمان وهم يدعون للفقيدة بالرحمة والمغفرة. وفي السياق ذاته نقل جوال منطقة الجوف صورة لرسالة خطية كتبتها القتيلة قبيل مغادرتها إلى بريطانيا.