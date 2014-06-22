إغلاق مصنعين لإنتاج الحديد المغشوش بالرياض

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعين لإنتاج حديد التسليح المغشوش في الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة الكميات المتوافرة لديهما للمواصفات ومقاييس الجودة، إلى جانب عدم صلاحية استخدامها في أعمال قطاع الإنشاءات والمباني.

وأتلفت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 3 آلاف طن من حديد التسليح المغشوش وغير المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية، تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 7 ملايين ريال، وذلك بعد ضبطها ومصادرتها خلال الحملة التي شملت عدداً من المصانع الواقعة في المدينة الصناعية الثانية جنوب الرياض، نظراً لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، حيث تمت عملية إتلاف الكميات من خلال تقطيع الحديد إلى أجزاء صغيرة تمهيداً لصهره وإعادة تدويره.

واستدعت الوزارة المسؤولين عن مقرات التصنيع المتورطة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.