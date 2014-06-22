الرياض تحبط تهريب نصف طن من الكوكايين

أحبطت السلطات الأمنية، تهريب ما يقارب نصف طن من الكوكايين عبر أحد الموانئ البحرية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي في بيان صحافي، اليوم الأحد: " في إطار جهود المملكة لمكافحة المخدرات أو الاتجار بها أو تهريبها أو نقلها عبر الحدود، وبناء على ما توفر من معلومات عن محاولة تمرير كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عالي النقاوة عبر أحد الموانئ البحرية بالمملكة، وذلك ضمن حمولة بضائع تجارية منقولة من إحدى الدول في أميركا الجنوبية إلى المملكة وعدة دول أخرى".

وأضاف "فقد بادرت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات بتشكيل وتكليف فريق أمني خاص لتحليل المعلومات المتوفرة للتحقيق فيها، حيث تمكن الفريق الأمني من التوصل إلى الحقائق وتحديد وسيلة النقل المستخدمة في تهريب المواد المخدرة ومكان وموعد وصولها إلى المملكة، وتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية متابعتها وضبط المواد المخدرة في حاوية عبوات ورق تصوير منقولة في باخرة تجارية في منياء جدة الإسلامي، وذلك يوم االسبت 1435/8/9 هـ، واتضح أنها مكونة من 526 و344 غراما من الكوكايين عالي النقاوة".

وأوضح اللواء تركي "في ضوء ما اتضح من نتائج التحقيقات عن البعد الدولي لعملية التهريب التي تم إحباطها، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع الأجهزة النظيرة في الدول المعنية لكشف أبعادها وغاياتها والشبكة الإجرامية التي تقف وراءها".