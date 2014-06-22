ساعة الصفر في إيران قريبة جداً

يقول الأستاذ فارس بن حزام في "ذكرياتنا مع إيران في الحج" متحدثاً عن الشغب الإيراني في الحج "بدأت القصة بمظاهرات للتنديد بـ"الشيطان الأكبر". كانت المزاعم تصر على أنها مجرد مظاهرة، لكن ظهرت السكاكين والسواطير فجأة، وأشعلت النيران، وبرزت الأشرطة الحمر على سواعد عدد كبير من المتظاهرين، دلالة على جهاز الحرس الثوري، المنظم والمعد لما جرى".

إن الشغب الذي قامت به إيران بالحرم المكي وفي وقت الحج كان من أهدافه قتل إمام الحرم وإحراق جزء من الكعبة والمناداة بالخميني إماماً مقدَّساً, ثم انطلقت إيران بأعمال توسعية كثيرة وإخلال بأمن بعض الدول فكان منها محاولة اغتيال السفير السعودي بأميركا في 11 أكتوبر 2011, كما أن إيران كان لها دور كبير في التدخل المباشر في بلدة العوامية بالسعودية, فلقد قامت بدعم الإرهاب والتطرف والتحريض عليه الذي ذهب ضحيته خسائر بشرية ومادية, وفي 14 مارس 2011 تدخلت قوات درع الجزيرة لحماية مملكة البحرين من خطر إيران التوسعي الذي كانت مملكة البحرين إحدى أهدافه, وسننتقل إلى نيجيريا التي تعاني من جماعة بوكو حرام التي تأسست فعلياً عام 2004 وذهب ضحيتها الكثير من الأرواح والتي تتهم بأخذ الدعم من إيران, لذلك يقول هشام القروي "نرى نفس السياسة الانتهازية في إفريقيا، حيث يشير البعض إلى علاقات مشبوهة بين إيران ومنظمات إفريقية قريبة من "القاعدة"، مثل "بوكو حرام" في نيجيريا.

كل هذه الأعمال التوسعية التي تديرها إيران هدفها زعزعة الأمن الداخلي وفرض حالات تجبر الأطراف المعنية على "مد اليد" إعلاناً بقبول التسوية تحت الضغط الإيراني, وهذا ما تبحث عنه طهران. إن الأزمة السورية كانت محطة فاصلة وتحديا كبيرا للبقاء الإيراني بالمنطقة تحت الإشراف المباشر من الحرس الثوري, لذلك فلقد استنزفت إيران الكثير من الأموال في سبيل تحقيق التوسع الخميني, فلقد قامت بدعم وحماية الجماعات المتطرفة بسوريا مع حمايتها لبغداد التي تديرها عبر نوري المالكي الذي يعمل بسياسة طائفية ذهب ضحيتها السنة والشيعة على حدٍ سواء.

إن ما يحدث في العراق من ثورة متنوعة الرايات ضد الحكم الإيراني في العراق كانت بمثابة الصفعة المؤلمة لإيران، وهي تحاول أن تجمع الشتات ما بين سوريا والعراق من دون النظر في الشأن الإيراني الداخلي الذي يسيطر عليه الفقر, فالذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران 15,000,000 مليون نسمة, وإن الصفعة القادمة ستكون الأكثر وجعاً والتي تتمثل في ثورة شعبية من الأحواز ضد الحكم التوسعي الإيراني, والإرهاصات على القيام بهذا العمل كثيرة, إلا أن ساعة الصفر لم تحن حتى الآن.