قبلة على جبين السعودية !

للقاء الملك عبدالله والرئيس السيسي بمطار القاهرة دلالات عديدة رمزية و سياسية، فعربيا شكل توقف الملك السعودي رسالة بأن موقف المملكة الداعم لاستقرار مصر واضطلاعها بدورها الإقليمي راسخ و مستمر !

أما إقليميا فإن اللقاء يوجه رسالة للأطراف الإقليمية بأن التفاهم السعودي المصري سيكون حاضرا في قضايا وأزمات المنطقة، فتنسيق المواقف السعودية المصرية سيكون مؤثرا في مواجهة تحديات الأحداث الأخيرة خاصة في سورية و العراق بعد أن اختل التوازن الإقليمي بتغييب مصر طيلة السنوات الثلاث الماضية !

إيران بكل تأكيد أكثر الأطراف الإقليمية قلقا من انعكاسات التقارب السعودي المصري، خاصة في ظل اضطراب المشروع الإيراني في المنطقة، واستنزاف موارده في لبنان و سورية والعراق وانتكاسته في البحرين !

أما خليجيا، فقد أعيدت الأحجام إلى طبيعتها خاصة مع انتكاسة المشروع الذي امتطى صهوة ما سمي بالربيع العربي!

دوليا، مكن الدعم السعودي الصلب لمصر النظام الوليد من الخروج من عنق زجاجة الضغوط الغربية، وبات الحكم المصري الجديد واقعا يطوي صفحة المرحلة السابقة !

مصر المستقرة والقوية، هو خيار السعودية الوحيد، كان هذا خيارها في السابق وسيبقى خيارها دائما، فقد أثبت الزمن أن كلا البلدين كان سندا للآخر في أزماته !

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140622/Con20140622707799.htm