أمانة جدة تغلق 14 منشأة غذائية

أغلقت إدارة التراخيص ورقابة الأسواق بأمانة محافظة جدة 14 منشأة غذائية وأنذرت 232 من إجمالي 434 موقعاً تم تفتيشها خلال الحملة المكثفة على المنشآت الغذائية والصحية في فترة الصيف, فيما بلغ إجمالي سداد الغرامات المالية نحو 137 ألف ريال.

وأوضحت أن الحملة استهدفت المنشآت الغذائية على الوجهة البحرية من دوار حرس الحدود وحتى دوار الجمل, والمطاعم في شوارع (الأندلس، والتحلية، وصاري، والروضة، والأمير سلطان، وحراء، وعبدالرحمن السديري، والأمير ماجد)، وكذلك التي بداخل الأسواق والمراكز التجارية في نطاق بلديات المطار، وأبحر، والجامعة, كما استهدفت الحملة الشاليهات من ميدان الجمل وحتى نهاية الشاليهات بالإضافة لقرية مرسال، واستراحات الأسماك شمال جدة، مؤكداً تواصل الحملات لتشمل جميع أنحاء المحافظة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية الدائمة للأمانة وبلدياتها خلال العام بمشاركة 31 مراقباً من البلديات الفرعية، يتم ترشيحهم من قبل رؤساء البلديات ومدير عام رقابة الأسواق في الأمانة, حيث رصدت تجاوزات صحية عديدة وضبط منتجات منهية الصلاحية, إضافة لتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت وسوء التخزين ومخالفات التجهيزات.