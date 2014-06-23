إغلاق مستودع لتخزين الأغذية الفاسدة في الزلفي

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعاً في محافظة الزلفي إثر قيامه بتخزين 6 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، احتوت على كميات كبيرة من العصائر وأكياس الأرز، تم تخزينها بطريقة مخالفة، ورصد المراقبون تراكم الأتربة مع وجود حشرات نتيجة سوء التخزين، وافتقاد المقر لدرجة حرارة مناسبة، فيما أتلفت الكميات المضبوطة بعد ضبطها ومصادرتها، واستدعت مالك المستودع للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة خلال جولات رقابية مفاجئة في المحافظة شاحنة تحمل كميات من المواد الغذائية سريعة التلف، تضم أكثر من 900 عبوة من الدجاج المجمد والجبن وغيرها، وجرى مصادرة السلع المضبوطة قبل بيعها وتسويقها على محال تجارية في محافظة الغاط.

وأكدت الوزارة على مواصلتها جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.