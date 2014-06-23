الصوامع والغلال تستورد 780 ألف طن من القمح

أنهت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1435/1436هـ بكمية 780 ألف طن ذات المنشأ الأوروبي والأميركي الشمالي والجنوبي والأسترالي.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي أن وصولها سيتم خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري عبر (13) باخرة منها (7) بواخر بكمية (420) ألف طن، عبر ميناء جدة الإسلامي و(6) بواخر بكمية (360) ألف طن عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مشيراً إلى أن المؤسسة تعاقدت على شحنتين من القمح الطري بكمية إجمالية (120) ألف طن، فيما تعاقدت على أحد عشر شحنة من القمح الصلب بكمية إجمالية (660) ألف طن.

وأكد أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بترسيتها لهذه المناقصة تكون قد تعاقدت منذ بداية العام الجاري على استيراد كمية في حدود (2.1) مليون طن، إضافة إلى شراء كمية بحدود (400) ألف طن من محصول القمح المحلي من المزارعين، والمتوقع أن يبلغ في حدود (500) ألف طن.

وتوقع أن يصل إجمالي الكميات التي سيتم التعاقد عليها العام الحالي إلى (2.7) مليون طن، وذلك لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي ودعم مخزونات المؤسسة من القمح والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي منه، مؤكداً أن المؤسسة تمكنت من التعاقد على استيراد كامل الكمية من النوعيات ذات الجودة العالية من أفضل أماكن الإنتاج العالمية بأسعار تنافسية.