العراق بحاجة لمبادرة سعودية

حمل غلاف مجلة التايم الأمريكية عنوان (نهاية العراق) في إشارة للنتائج المتوقعة للأوضاع الملتهبة في العراق الشقيق هذه الأيام، ويبدو أن السنوات القليلة القادمة سوف تحمل لنا أخبار نهاية الدولة العراقية بشكلها الحالي فمسار الأحداث يتجه نحو الحرب الأهلية ونجاح مخطط التقسيم الذي يبدو أنه كان أحد أهداف الاحتلال الأمريكي للعراق ونحن اليوم نعيش الفصول الأخيرة من خطة التقسيم التي شاركت فيها إيران وربما بعض الدول العربية للأسف الشديد.

والأمل بالله كبير ثم بحب العراقيين لوطنهم العظيم الذي كان في يوم من الأيام أقوى قلاع بني يعرب فإذا به يتحول اليوم إلى بلد مستباح تتقاسمه المليشيات وتحرقه حروب الطوائف، ولكن العراقيين لن يكون بإمكانهم وحدهم إنقاذ وطنهم المثخن بالجراح دون مساعدة عربية، ولأن أغلب الدول العربية اليوم بالكاد تستطيع مساعدة نفسها، فإن الآمال معلقة على المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين لإنقاذ العراق من المصير الأسود الذي يتجه إليه بجنون.

وقد سبق لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ أن وجه الدعوة للعراقيين على اختلاف أطيافهم لحوار في الرياض على غرار حوار الفرقاء اللبنانيين في الطائف أثناء الحرب الأهلية أو حوار الكويتيين في جدة أثناء الاحتلال العراقي أو حوار الفلسطينيين في مكة بعد خلافهم الشهير ولكن رئيس وزراء العراق نوري المالكي سعى لقطع الطريق أمام هذه المبادرة العربية الأصيلة لأنها تتعارض مع أهدافه السياسية التي ارتكزت منذ البدء على زرع الطائفية في بلد اعتاد أهله على التعايش المذهبي منذ مئات السنين.

لقد كانت الوقفة السعودية مؤثرة جدا في إنقاذ البحرين الشقيقة من المخطط الذي كان سيحولها إلى محرقة طائفية، وكذلك الحال في مصر الشقيقة التي كاد أن يعصف بها الانقسام ويضعها على مخططات الشرق الأوسط الجديد، واليوم يقف العراق الشقيق على حافة الهاوية وإذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه اليوم فإننا بالتأكيد لن نجد بلدا اسمه العراق بعد خمس سنوات حيث سيتقاسم أمراء الحرب مناطق العراق في الشمال والوسط والجنوب بما يخدم أهداف أعداء الأمة وفي طليعتهم بالطبع إسرائيل وإيران.

لقد كان المبدأ الأساسي في كل المؤتمرات المشابهة التي عقدت في المملكة لجمع شمل الفرقاء العرب (مؤتمر الطائف، مؤتمر جدة، مؤتمر مكة) هو توفير المناخ للحوار الوطني دون أي تدخل سعودي في هذه الاجتماعات والحوارات، وقد جاءت الدعوة السعودية السابقة لمؤتمر الرياض لتنطلق من المبدأ ذاته وهو توفير أجواء الحوار الوطني لزعماء الأحزاب والطوائف العراقية المتنازعة دون أي تدخل سعودي في هذا الحوار وقد فوت العراقيون في عدم تلبيتهم لهذه الدعوة فرصة تاريخية لتوحيد صفوفهم وأظن أنهم لو قطعوا شوطا في ذلك الحوار لما وصل بهم الحال إلى ما هم عليه اليوم، وقد يكون في تجديد هذه الدعوة فرصة أخيرة لإنقاذ العراق الشقيق من المصير الأسود الذي أصبح اليوم على الأبواب.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

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