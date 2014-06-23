الهلال الأحمر بالمدينة يستعد لرمضان بـ30 مركزاً

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة, استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام, وذلك بتجهيز 30 مركزاً إسعافياً داخل المدينة وخارجها يعمل بها أكثر من 982 فرداً.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة نايف الأحمدي, أنه تم إعداد برنامج متكامل تم اعتماده من قبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز, وسيتم تنفيذه من قبل الإدارة العامة للهيئة بإشراف ومتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية الطارئة لكل من يحتاجها من ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية موسم العمرة في الـ15 من شهر شوال المقبل.

وأفاد أن الخطة شملت توفير كل الطاقات الآلية والكوادر الفنية, حيث يقوم على خدمة المعتمرين 211 من الفنيين والمسعفين والسائقين مؤهلين بكفاءة عالية على تقديم الإسعافات الأولية يعملون بالمراكز الإسعافية، مبيناً أنه تم استحداث مركز للإسناد البشري والآلي, وزيادة عدد فرق العنايات الطبية من فرقتين إلى أربع فرق إسعافية, وتشغيل فريق مكون من مسعفين متخصصين للعربات الكهربائية "القولف" في ساحات المسجد النبوي طوال موسم العمرة, مشيراً إلى أن الخطة لهذا العام تم دعمها بانتداب 98 فرداً من فنيي الإسعاف والطوارئ تم الاستعانة بهم من بعض مناطق المملكة ليعملوا ضمن الفرق الإسعافية وفرق العنايات الطبية بالمدينة المنورة التي تعمل في ساحات المسجد النبوي.

وأكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة أن طائرة الإسعاف الجوي التابعة للهيئة على أهبة الاستعداد لمباشرة أي حادث طارئ قد يقع لا سمح الله على الطرق السريعة المؤدية من وإلى المدينة المنورة حتى نهاية الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة, مبيناً أن الفرق الإسعافية بالمراكز الداخلية والخارجية الثابتة تبلغ 26 فرقة تعمل على مدار الساعة يعمل بها أكثر من 211 فرداً, إضافة إلى 22 سيارة إسعاف أساسية, وعدد 15 سيارة إسعاف منتدبة, بالإضافة إلى وجود أربع فرق للعناية الطبية, وكذلك أربع فرق خدمية إسعافية متقدمة بمسمى فرق التدخل السريع "ميديك", والتي تتولى مباشرة الحالات الحرجة إلى حين وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحالة، في حين تمتاز هذه الفرق بسرعة انطلاقها ووصولها إلى الموقع إضافة إلى تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية المتقدمة.

وأبان أن الخطة سيشارك في تنفيذها عدد 371 متطوعاً مع هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم العمرة، إضافة إلى 400 فتاة متطوعة يعملن بساحات المسجد النبوي على فترتين, تبدأ الفترة الأولى من الساعة الرابعة عصراً وحتى وقت الإفطار, فيما يبدأ عمل الفترة الثانية تزامناً مع عمل الفرق الإسعافية المتمركزة في ساحات الحرم النبوي بواقع 12 فرقة, وسبع عربات متجولة داخل ساحات المسجد النبوي, مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الخدمة حسب الخطة بزيادة الفرق الإسعافية التي تتمركز في نقاط محددة, وفق الخطة خلال أوقات الذروة ليلة ختم القرآن الكريم, وفي يوم عيد الفطر المبارك من قبل صلاة الفجر.