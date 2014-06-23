بالفيديو.. أضخم طائرة تهبط في مطار الملك عبدالعزيز

أظهر فيديو أضخم طائرة تهبط في مدرج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري لـ"العربية.نت" إن أكبر طائرة في العالم والتي هبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأسبوع الماضي كانت تتزود بالوقود وليس مثلما يتداول بهدف عسكري.

وأكمل الخيبري لـ"العربية نت" أن الطائرة من نوع الأنتينوف الروسية، وهي أكبر طائرة شحن في العالم هبطت يوم ١٦من الشهر الحالي الساعة ١٢ ظهراً وغادرت في تمام الساعة ٢:٥٣ عصراً قادمة من الكاميرون ومتجهه الى أوكرانيا وهبطت في المطار، حيث تم وقوفها بساحة مواقف رقم 6 والتي تستوعب 3 طائرات مثيلة لها، ولا أساس من الصحة في عدم إيجاد موقف لها أو عدم قدرة المطار على استيعابها، حيث سبق لمثل هذا النوع من الطائرة أن هبطت في جميع المطارات الدولية بالمملكة.

وأشار الخيبري إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يتوافر به 3 مدارج للهبوط و17 ساحة طيران كل ساحة تختلف في استيعابها للطائرات، فيها ما يستوعب 8 طائرات في وقت واحد والبعض الى 17 طائرة، وتوجد ساحات تستوعب 30 طائرة من الطائرات الصغيرة في وقت واحد.