فلكية جدة: هلال نهاية شعبان سيشاهد فجر الأربعاء

قالت الجمعية الفلكية في جدة إن الراصدين للسماء في كافة مناطق السعودية سيتمكنون قبل شروق شمس الأربعاء 25 يونيو 2014 من رصد وقوع هلال نهاية شهر شعبان بالقرب من نجم الدبران.

وأضافت الجمعية في بيانها أنه يمكن لمن يريد مراقبة الأمر أن يعثر على هلال القمر ونجم الدبران ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم الثور منخفضين في الأفق الشرقي نحو موقع شروق الشمس، وسوف تكون هناك حاجة لمنظار ثنائي العينية لرصد الثريا التي ستقع إلى أعلى يسار كوكب الزهرة.

وأوضحت الجمعية أن القمر سوف يعبر أمام كوكب عطارد في ظاهرة تسمى "الاحتجاب"، وذلك قبل 20 ساعة فقط من وصوله إلى الاقتران "المحاق" وستحدث الظاهرة عصراً في سماء السعودية، وسيكون من العسير رصدها أيضاً نظراً لوقوعها قبل شروق الشمس بفترة قصيرة.

يذكر أن حالة من الجدل تدور سنوياً في السعودية حول آلية رصد أهلة شهر رمضان وشهر شوال وذي الحجة، حيث يطالب البعض باعتماد المراصد الفلكية والحساب الفلكي لتقدير دخول تلك الأشهر، وهو أمر يجد معارضة كبيرة من قبل المتمسكين بضرورة أن يحدث هذا بالعين المجردة اتباعاً للهدي والسنة النبوية.