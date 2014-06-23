مستوى الأمية في بلادنا

وهذا خبر نشرته صحيفة الرياض في عددها رقم 16798 الصادر بتاريخ 23 شعبان 1435 الموافق 21يونيو 2014 : « فاقت المملكة العربية السعودية هدف مؤتمر داكار للتعليم 2015 م المتمثل في تحسين محو أمية الكبار بنسبة 50٪ بحلول عام 2015، حيث أبلغت منظمة اليونسكو بأنها تمكنت من تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 61ر60٪ بنهاية عام 2013، حيث استطاعت تخفيض مستوى الأمية في المملكة إلى 81ر6٪ ». انتهى الخبر

وهو طيب وبشير خير ولكن لم نفهم منه مرجع النسبة : هل هو عدد السعوديين الذي لا يتجاوز 16 مليون نسمة ، أم عدد السكان إجمالا وهو 26 مليون نسمة أي أنّ هناك 10 ملايين وافد؟

هذا غير المتخلفين الذين يقدر عددهم ب 4 ملايين أو أكثر، ومعظم الأجانب إلاّ نسبة ضئيلة أميون، لأننا في الأعوام الماضية دأبنا على استتقدام الأميين، أي أننا نكافح الأمية من جهة ونستوردها من جهة أخرى، وكأننا لا أرضا قطعنا ولا ظهرا أبقينا، أو بالعامية : « كأنك يا أبو زيد ما غزيت »، وهذا الذي قلته مهم جدا إذا أخذنا في الاعتبار الهدف من محو الأمية، فهو لا يتحقق بمحو الأمية بين السعوديين ، وإبقائها لدى الأجانب، وبالطبع ليس المطلوب أن نمحو أميتهم، ولكننا نستطيع على الأقل ايقاف استقدام المزيد منهم، فهل نفعل؟



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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