موت متنزه سقط من جبل

لقي شخص في الـ 34 من العمر مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من إحدى الجبال المرتفعة محافظة الحقل أثناء تنزهه في جبال قرية الزيتية برفقة شقيقه وثلاثة من أقاربه.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد بن أحمد الغبان، إن شرطة محافظة حقل تلقت بلاغًا من مستشفى المحافظة، عن وصول شخص متوفي؛ نتيجة سقوطه من إحدى الجبال المرتفعة تبيّن أنه سعودي يبلغ من العمر 34سنة، مبينًا أنه ومن خلال الإجراءات اتضح أن المتوفى كان قد غادر محافظة البدع برفقة شقيقه وثلاثة من أقاربه لجبال قرية الزيتية لغرض النزهة وأثناء ذلك صعد المتوفي لهضبة مرتفعة قريبة من موقع نزهتهم تعثر ثم سقط على الأرض ونقل بواسطة الهلال الأحمر لمحافظة حقل وتوفي قبل وصوله للمستشفى.

وأكد الغبان أن شقيق المتوفى ومرافقيه قد أقروا بذلك وأنه لم يتسبب أحد في سقوطه أو إصابته، مشيرًا إلى أنه صدر بحقه التقرير الطبي الأول المتضمن إحضاره متوفيًا ولا يوجد نبض أو تنفس وعدم استجابة لحدقة العين وكسر في الرجل اليمنى بالفخذ، منوهًا بأنه جرى حفظ الجثة بثلاجات الوفيات وتمت المعاينة والكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي وإعداد التقارير اللازمة، فيما لا يزال التحقيق في الحادث تحت الإجراء