"المخدرات" تفتتح معرضاً في الرياض

افتتح مساعد المدير العام للشوون الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبدالاله الشريف المعرض الذي نظمته شعبة الشوون الوقائية بالمديرية العامة لمكافة المخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك بمركز المملكة التجاري والذي يستمر لمدة خمسة أيام. وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقدم جهوداً مميزة في حربها ضد مهربي ومروجي المخدرات وحققت نجاحاً مميزاً في ضرب مخططات أولئك المفسدين الذين لا يتوانون عن استخدام كافة الأساليب الدنيئة من أجل تسريب سمومهم إلى داخل المجتمع، وعلى الرغم من كل الأساليب التي يستخدمها المهربون إلّا أنها باءت بالفشل.

