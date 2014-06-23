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13 مليون ريال مجموع مكافأة المبلغين عن الإرهابيين

المصدر: الرياض - العربية.نت
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جددت المديرية العامة للجوازات التذكير بالمبالغ التي رصدتها وزارة الداخلية لكل من يساهم في مكافحة الإرهاب. بعدما أطلقت مؤخراً حملة توعوية من خلال توزيع بروشرات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، احتوت على عبارات تنبذ الإرهاب، إضافة إلى المبالغ المالية المرصودة لكل من يساهم في حماية المواطنين والمقيمين من العمليات الإرهابية، وهي مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مطلوبين، و5 ملايين ريال لكل من يدلي معلومات تؤدي إلى القبض على مجموعة من المطلوبين، و7 ملايين ريال لكل من يدلي معلومات تؤدي إلى إحباط عمل إرهابي.

وتهدف الجوازات من خلال هذه الحملة إلى إيصال رسالة المملكة بنبذها الإرهاب لجميع المسافرين.

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