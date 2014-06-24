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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

إنها خطوة حضارية

أتابع في هذه الأيام مباريات كأس العالم، وفي كلّ مرة أسمع فيها النشيد الوطني لبلد من البلدان، أشعر بالأسى والأسف لغيابنا عن هذا المحفل العظيم، وعندما أشاهد فرحة الجماهير عقب فوز فريقها، أشعر أيضا بالأسف وحتى الحزن لغياب مثل هذا الفرح في حياتنا، ومما يضاعف حزني أنه لا توجد أيّ دولة من الجزيرة العربية في هذه المسابقة، ودول آسيا الموجودة فيه لا تنتمي إلينا بسبب وكنا نهزمها كروياً في الماضي ولكنهم تقدموا وتخلفنا، ولا أعرف الأسباب التي أدّت إلى تخلفنا، فلست خبيرا في هذا الشأن، ولكني أرجم غيبا بأنّ أحد الأسباب هو قلة الملاعب والمدن الرياضية، ولاعبو الماضي كانوا يتخرجون من الشوارع كماجد عبدالله الذي تخرج من شارع الدركتر بالرياض، ولكنّ الشوارع غصت الآن بالسيارات ولم تعد مراحا للاعبين، على أنّ هناك بشائر خير فالرياضة البدنية أصبحت مادة أساسية في مناهج تعليمنا، ولا بدّ أن يسفر ذلك عن إنشاء ملعب ملحق بكلّ مدرسة، وأخيرا وهذا هو الهدف من هذا النثار صدر الأمر السامي بإنشاء إحدى عشرة مدينة رياضية بنفس مواصفات مدينة جدة الرياضية التي أنشئت حديثا، وهذه خطوة حضارية حقا وإيذان بقرب دخولنا في المضمار العالمي، وتجديد الانتصارات التي حدثت في كأس العالم في الولايات المتحدة في عام ١٩٩٤ حين انتصرنا على بلجيكا والمغرب وتأهلنا للدور الثاني.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/946869

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