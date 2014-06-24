الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة بنهار رمضان

أصدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالمركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر والتوقعات الفصلية التابعة للوكالة المساعدة لشؤون المناخ والأبحاث التطبيقية بالرئاسة، تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1435هـ بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح مساعد الناطق الرسمي نواف الشريف أنه من واقع السجلات المناخية بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1435هـ فإن حالة المناخ لهذه الفترة تكون - بإذن الله تعالى - في أوائل فصل الصيف طقساً حاراً إلى شديد الحرارة وسط النهار، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى اليومية القريبة من سطح الأرض في الظل ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة 49,8 درجة مئوية، فيما يكون الطقس أشد حرارة ورطباً بصحبة الرياح الجنوبية في فترات متقطعة، ويميل الطقس إلى الاعتدال ليلاً، وتكون تشكيلات من السحب المختلفة على مرتفعات الطائف، وهطلت الأمطار على العاصمة المقدسة مصحوبة بسحب ركامية رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ويبين التقرير أنه من خلال السجل المناخي اتضح ما يلي: الرياح السطحية شمالية بسرعة 6 كلم في الساعة، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام وتدنت إلى أقل من 6 كلم لفترات قصيرة بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية الممطرة.

وتناول التقرير المعدلات المناخية لمكة المكرمة، حيث كان معدل درجة الحرارة العظمى 43.1 درجة مئوية، ومعدل درجة الحرارة الصغرى 29.3 درجة مئوية، ومعدل الرطوبة النسبية 34%، ومعدل هطول الأمطار 35,9 ملم، واتجاه الرياح السائدة ومعدل سرعتها شمالية 6 كلم / س.

ووصف التقرير حالة الطقس خلال شهر رمضان بالمدينة المنورة أن حالة المناخ لهذه الفترة تكون في أوائل فصل الصيف طقسا حارا إلى شديد الحرارة نهاراً، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى اليومية في الظل ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية، ويكون معتدلا ليلاً، وظهرت تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة نتجت عنها أمطار كانت خفيفة إلى متوسطة ترافقها أحيانا سحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة. وبين التقرير أنه من خلال السجل المناخي اتضح ما يلي: الرياح السطحية غربية بمعدل 13 كلم في الساعة، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام، وتدنت الى أقل من 4 كلم لفترات قصيرة بسبب الاتربة المثارة والغبار ورطوبة منخفضة، كما يستعرض التقرير المعدلات المناخية للمدينة المنورة، فكان معدل درجة الحرارة العظمى 43.1 درجة مئوية، ومعدل درجة الحرارة الصغرى 29.4 درجة مئوية، ومعدل الرطوبة النسبية 14%، ومعدل هطول الأمطار 27 ملم، واتجاه الرياح السائدة ومعدل سرعتها غربية 13 كلم / س.

وأوضح التقرير أهم الظواهر الجوية الحادة التي تم تسجيلها من عام 1985م إلى 2013م خلال الفترة من 28 يونيه إلى 27 يوليه المتزامنة مع شهر رمضان المبارك لعام 1435 هـ حيث سجلت أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة 49.8 درجة مئوية في يوم 10 يوليه عام 1989م، كما بلغت أدنى درجة حرارة على مكة المكرمة 22,0 درجة مئوية في 29 يونيه عام 1997م، وسجلت أكبر كمية أمطار على مكة المكرمة خلال 24 ساعة 24,6 ملم في 23 يوليه عام 1995م، وكان أعلى سرعة رياح على مكة المكرمة 60 كلم في الساعة واتجاهها جنوبية شرقية في يوم 24 يوليه 2000م، وسجلت أعلى درجة حرارة على المدينة المنورة 49 درجة مئوية في 20 يوليه عام 2005 م، وبلغت أدنى درجة حرارة على المدينة المنورة 22,5 درجة مئوية في يوم 15 يوليه عام 2010م، وسجلت أكبر كمية أمطار على المدينة المنورة خلال 24 ساعة 19.7 ملم في يوم 15 يوليه عام 2010 م، فيما سجلت أعلى سرعة رياح على المدينة المنورة 90 كلم / س واتجاهها غربية في يوم 17 يوليه عام 2010م.