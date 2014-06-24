تشغيل 484 عاملاً تحت أشعة الشمس

ضبطت وزارة العمل وأنذرت 187 مُنشأة مُخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس الذي بدأ تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي في مناطق ومحافظات السعودية.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن المخالفات نتجت عن تشغيل 484 عاملاً أثناء أوقات الحظر، وضبطت في مدينة الرياض 96 مُنشأة مُخالفة بتشغيلها لـ178 عاملاً، وفي المنطقة الشرقية 42 مُنشأة مُخالفة بتشغيل 129 عاملاً، وفي محافظة عنيزة 18 مُنشأة مُخالفة شغلت 71 عاملاً.

وشدّد على مُعاقبة مُخالفي نظام منع العمل تحت أشعة الشمس الذي بدأ منتصف الشهر الميلادي الجاري ويستمر حتى نهاية يوم 15 من شهر سبتمبر، بغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، فيما يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.