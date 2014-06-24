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سافروا لسرقة ذهب من كويتي بقيمة 4 ملايين ريال

المصدر: الرياض - هاني الصفيان
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أطاحت شرطة الرياض بشخصين ذهبا إلى الكويت لسرقة ذهب بقيمة 4 ملايين ريال. وفي التفاصيل التي أعلنتها الشرطة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "أسهمت يقظة رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وارتفاع حسهم الأمني في الإيقاع بشخص يحمل معه بعض المجوهرات التي تبين أنها مسروقة، وأنها عبارة عن عينة من مصوغات ذهبية تمت سرقتها من أحد مواطني دولة الكويت الشقيقة، فتم القبض على شريكيه في محافظة حفر الباطن شمال شرق المملكة، واتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إدارة الاتصال والشرطة الدولية (الإنتربول).

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