عاطلون عن العمل يسطون على شركات في الرياض

شكّل عاطلون عن العمل عصابةً تقوم بالسطو على الشركات والمؤسسات التجارية في الرياض.

وقالت شرطة الرياض في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "في بداية الشهر الحالي تم حصر مجموعة من البلاغات التي تقدم بها عدد من المبلّغين عن تعرّض مؤسساتهم ومتاجرهم للسطو باستخدام الأسلحة النارية، وتكسير المغلق منها وسرقة الجناة ما يقع أمامهم من أموال مما خفّ وزنه وغلا ثمنه من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الاتصال، وبناءً على ما توافر من معلومات تم إعداد خطة مناسبة تضمنت اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية".

وأضاف:" وقد أسفر ذلك عن تركيز دائرة الاشتباه في خمسة عاطلين أعمارهم بين العقد الثاني والثالث، حيث جرى إعداد الكمائن اللازمة التي أدت للقبض عليهم واحداً تلو الآخر، وبالتحقيق المبدئي معهم اعترفوا بارتكاب 91 حادثة ما بين تكسير محلات والسرقة منها، وجرائم سطو مسلّح وسلب تحت تهديد السلاح في عدة أحياء بمدينة الرياض، وقد وجد لـ57 من هذه الجرائم بلاغات مقيدة في سجلات شرطة منطقة الرياض، بينما 34 الأخرى أكد أصحابها تعرّض محلاتهم للتكسير ولكنهم لم يتقدموا بأي بلاغات عن ذلك، وقد بلغ مجموع المبالغ النقدية المسروقة 148 ألف ريال، هذا غير المسروقات العينية والتي تقدر بحوالي 50 ألف ريال، وقاموا بالإدلال على تلك المواقع".