"التعليم العالي" تخصص جائزة باسم ناهد المانع

أعلنت وزارة التعليم العالي، تخصيص جائزة باسم القتيلة ناهد المانع للمتميزين المبتعثين. وقال مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري إن تلك الجائزة أتت بعد موافقة وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري.

ويأتي ذلك بعد أيام من دفن جثمان ناهد التي قتلت يوم الثلاثاء الماضي، في بريطانيا أثناء ذهابها إلى جامعتها.

ولم تتكشف حتى الآن هوية الجاني، في ظل مواصلة الشرطة البريطانية البحث عنه.

وقال البشري لعائلة ناهد، أثناء تقديمه التعازي لهم "المصاب ليس مصابكم وحدكم، ولا مصاب الجامعة فقط، بل مصاب وطن بأكمله، والجامعة حين تعلن عن هذه الجائزة الدولية باسم الفقيدة ناهد المانع رحمها الله، فإنما تؤكد اعتزازها واعتزاز الوطن بهذه الفتاة الطموحة التي كانت نموذجاً للكفاح والمثابرة في طلب العلم، وتشجيعاً للمبتعثين والمبتعثات على الجد والاجتهاد ومواصلة المثابرة وإكمال مشوار الابتعاث ليعودوا لخدمة دينهم ووطنهم متسلحين بالعلم والمعرفة من أعرق الجامعات العالمية".