"الصقور السعودية" تستعرض 24 حركة جوية في اليونان

قدم فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية"، 24 حركة استعراض جماعي وفردي خلال مشاركته في مهرجان كافالا الجوي في نسخته الرابعة 2014 باليونان، وبحضور تجاوز 50 ألف متفرج.

وأكد قائد الفريق العقيد الطيار الحميدي الناهسي أن فريق "الصقور السعودية" يشارك باستمرار في هذه المهرجانات الدولية بتوجيه ودعم من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من نائب وزير الدفاع وقائد القوات الجوية، وحقق الفريق المراكز المتقدمة من خلال مشاركاته على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مشاركة "فريق الصقور السعودية" جاءت إلى جانب طيران الجيش اليوناني وسلاح الجو اليوناني والألماني وسلاح الجو الصربي وبعض شركات التدريب والطيران، مبيناً أن المهرجان شمل عروضاً بحرية.